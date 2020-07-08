القليوبية تفتح باب تلقي طلبات مراجعة أعمال البناء والترميم

أعلن الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، أنه تقرر بدء تلقي طلبات المواطنين الخاصه بمراجعة أعمال البناء والترميم الأسبوع المقبل، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا ولمدة شهر.

وذكر "حماد" أن المعاينة ستُجرى من خلال لجان فرعية لمطابقة الأعمال بالتراخيص الممنوحة من الوحدات المحلية من عدد من الجهات الفنية، مثل الشؤون الهندسية، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومديرية الإسكان، ومديري التنظيم بالوحدات المحلية.

وأشار"حماد" إلى أن هذه اللجان تأتي تنفيذا لقرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رقم (412) لسنة 2020، بتشكيل اللجنة العليا لمراجعة أعمال البناء والترميم.

جاء ذلك خلال ترأس حماد الاجتماع الأول للجنة، بحضور الدكتور عواد أحمد علي سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبد الله العمري مدير مديرية الإسكان، والمهندس مينا نظمي أمين عام نقابة المهندسين بالقليوبية، والدكتور أحمد عبد الكريم الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة بنها، والمهندس ياسر مرعي مدير الشؤون الهندسية، والمهندسة منال عمر مدير إدارة التخطيط العمراني، والمهندس أسامة عبد القادر نافع من الشؤون الهندسي.

وأكد "حماد" أهمية مراقبة عمل اللجان الفرعية، ومتابعة أعمال المطابقة على الطبيعة من خلال اللجنة العليا، لضمان تنفيذ التعليمات بدقة شديدة، مؤكدًا ضرورة التعامل بحسم مع المخالفين والإسراع في عمل اللجان.