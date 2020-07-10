لو نسيت كلمة السر.. خطوات تفعيل بطاقة معاش "تكافل وكرامة"

منذ عدة سنوات أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج معاش تكافل وكرامة وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته الوزارة تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

ويستفيد الكثيرون من هذا البرنامج، ولكن البعض قد يتعرض لحادث فقدان الكارت أو نسيان كلمة السر، وتستعرض "الوطن" خطوات تفعيل بطاقة معاش تكافل وكرامة، في حالة نسيان كلمة السر، أو ضياع البطاقة.

أولا- نسيان كلمة السر لبطاقة معاش تكافل وكرامة

في حالة نسيان كلمة السر الخاصة ببطاقة الرقم القومي، سيكون عليك الاتصال بالخط الساخن على رقم 19680.

أبلغ عن نسيان كلمة السر

سيطلب منك إدخال بطاقة الرقم القومي.

سيتم ارسال كلمة سر جديد، عند تفعيل البطاقة سيتم خصم رسوم 6 جنيهات، فيمة إعادة تفعيل الخدمة.

ثانيًا- في حالة فقدان بطاقة معاش تكافل وكرامة

يتم الاتصال بالخط الساخن لإيقاف البطاقة.

سيطلب منك إدخال الرقم القومي.

وعمل محضر فقدان البطاقة، لاستخراج بدل فاقد.

سيتم بعدها صرف بطاقة جديدة، من الوحدة التابع لها.

وسيتم خصم مبلغ 25 جنيهًا من الصرفية التالية، لأن البطاقة تعطي مجانًا للمرة الأولى فقط.