للمحامين الجدد.. 4 تنبيهات قبل ذهابك لجلسة حلف اليمين

حددت النقابة العامة للمحامين، مواعيد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

وأعلن حسين الجمال، أمين عام النقابة، أنه تم تقسيم النقابات الفرعية إلى مجموعات، على أن يتم أداء القسم باتحاد عمال مصر، بجوار قسم الأزبكية، بشارع الجلاء، على مدى أيام الأحد والاثنين، والثلاثاء، من كل أسبوع حتى الانتهاء من أداء القسم لجميع الفرعيات.

وأشار إلى، أن انعقاد الجلسات سيبدأ من يوم الأحد المقبل، الموافق 12 يوليو الجاري، وينتهي يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020.

ووضعت النقابة، عدة تنبيهات، جاءت كالتالي:

ـ جلسة حلف اليمين لمحامي الجدول العام قاصرة على المحامين والمحاميات فقط، وغير مسموح بحضور أي مرافق لقاعة الجلسة، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة، ولن يسمح إلا بذلك.

ـ سيتم توفير 3 أتوبيسات من النقابة العامة لنقل المحامين من أمام قاعة الحلف باتحاد عمال مصر بوسط البلد إلى مقر النادي النهري بالمعادي، عقب الجلسة مباشرة لاستلام الكارنيه.

ـ لن يسمح بدخول قاعة الحلف بدون ارتداء الكمامة.

ـ الالتزام بارتداء البدلة الكاملة للمحامين