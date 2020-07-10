HBO تعرض لأوسكار إسحاق مسلسلا جديدا يجمعه بالممثلة ميشيل ويليامز

يشارك أوسكار إسحاق، مع الممثلة ميشيل ويليامز، في بطولة مسلسل قصير جديد، من المقرر عرضه على منصة "HBO" بحسب موقع "Variety".

العمل مقتبس من مسلسل سابق للمخرج السويدي الراحل Ingmar Bergman، كان يحمل عنوان "Scenes From a Marriage" وعرض لأول مرة عام 1973، ويتكون من 6 حلقات.

وبحسب موقع "Variety"، فإن النسخة الجديدة تعيد النظر في وصف الحب، والكراهية، والرغبة، والزواج والطلاق من خلال زوجين أمريكيين.

يذكر أن الممثل أوسكار إسحاق، يشارك في تجربة سينمائية جديدة، من خلال فيلم يحمل اسم "لندن" وسيكون من إخراج بن ستيلر.

الفيلم مقتبس من قصة قصيرة من تأليف جو نيسبو، ويقوم بكتابته للسينما السيناريست إريك روث، الذي فاز بجائزة أوسكار عن كتابته للفيلم الشهير فورست جامب وترشح لها 4 مرات بعد ذلك، وكان آخر ترشيح له كان عن كتابته فيلم A Star Is Born.

وشارك أوسكار إيساك في أكثر من 50 عملا، آخرها الفيلم القصير The Letter Room، وحصد جائزة جولدن جلوب مرة واحدة عن دوره في فيلم Show Me a Hero عام 2015.