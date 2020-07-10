الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة غدا 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدا السبت، ارتفاع درجات حرارة الجو، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا.

فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا. كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت بالقاهرة فالعظمى هي 36 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 والصغرى 28، والأقصر العظمى 41 والصغرى 29 وأسوان العظمى 41 والصغرى 31.