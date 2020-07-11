13 خطوة لوقاية العاملين بمشروعات تنمية الصعيد من كورونا

كشف الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عن الخطوات التى يتم اتخاذها من قبل إدارة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بالتنسيق مع البنك الدولى الممول للمشروعات مع وزارة التنمية المحلية لتقليل مخاطر تعرض العاملين للعدوى وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين فى المشروعات .

وأضاف "الهلباوى" لـ "الوطن"، أنه تم وضع عدة خطوات وإرشادات يتم اتباعها منذ ظهور الفيروس حفاظا على حياة المواطنين والعاملين داخل مشروعات تنمية الصعيد وتحديدا فى قنا وسوهاج ومن تلك الخطوات ما يلى،

- شراء وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة "كمامات وقفازات ومطهرات الأيدى" مع ضرورة ارتداء الكمامة بشكل دائم أثناء التواجد فى مقار العمل.

-تجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد العاملين فى مقار العمل مما يسمح لهم الحفاظ على مسافة آمنة وتطبيق نظام الحضور المرن.

-مراعاة الظروف الخاصة للعاملين الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن ومرضى السكرى وأمراض القلب والرئة وضعف جهاز المناعة.

- إلزام المترددين على مقار العمل بارتداء الكمامة وزيادة أماكن الانتظار.

- توفير جهاز لقياس حرارة العاملين والزوار قبل دخولهم إلى مقر العمل ومن تصل حرارته لـ 37.4 سيتم الاعتذار له عن دخول المقر.

-الحرص على تنظيف وتطهير الأماكن المشتركة بين العاملين بصفة مستمرة مثل المكاتب والهواتف ومقابض الأبواب وأزرار المصاعد والحمامات بمادة مطهرة بصفة مستمرة.

- تشديد إجراءات النظافة واستخدام أكواب وملاعق وأطباق بلاستيكية أو ورقية أحادية الاستخدام

- وضع معقمات اليد المطهرة موزعة فى أماكن بارزة داخل مقار العمل ويجب التأكد من إعادة تعبئة عبوات المطهرات بانتظام.

- إضافة العلامات الإرشادية والملصقات والصور التوضيحية لكيفية غسل اليدين.

- توفير متطلبات نظافة بيئة العمل من حاويات القمامة المغلقة والصابون اليدوى والمناديل ذات الاستخدام الواحد

- تنظيف وتعقيم الأماكن المخصصة للأكل والشرب والتأكد من خلوها من الأطعمة والمشروبات المكشوفة والأكواب المستعملة.

- ينصح بعدم استخدام المكيف إلا بوجود مسح دورى لفتحات التهوية مع التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالى الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار واجراء ذلك بعيدا عن بيئة العمل.

- الحفاظ على التهوية الجيدة وفتح النوافذ.