غلق جزئى بشارع الأهرام بالجيزة لتنفيذ أعمال نقل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق 

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع (غاز طبيعى ) والمتعارضة مع مسار المشروع .. حيث سيتم قطع عرضى لشارع الأهرام (غلق جزئى) بالإتجاهين أمام شارع فاطمة رشدى محيط منطقة المساحة بدون تعطيل حركة المرور لمدة (4 أيام) إبتداء من صباح يوم السبت الموافق 11/7/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020 على أن يكون العمل إبتداء من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال .

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.