تأجيل مهرجان Palm Springs السينمائي إلى فبراير 2021

أعلن منظمو مهرجان Palm Springs السينمائي الدولي، أنه تم تأجيل النسخة الثانية والثلاثين من الحدث إلى ما يقرب من شهرين، ليكون موعده الجديد 25 فبراير ويستمر إلى 8 مارس، بحسب موقع Variety.

قالت إدارة المهرجان، الذي كان من المقرر افتتاحه في 7 يناير: "التغيير في التاريخ هو لضمان صحة وسلامة رعاتنا وموظفينا وضيوفنا المخرجين والشركاء وللتأكد من أنه يمكن أن يكون لدينا تجربة مهرجان لا تنسى وممتعة".

وPalm Springs السينمائي، يقام كل عام في ولاية كاليفورنيا، وكانت أول دورة له عام 1989.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.

وتم تأجيل عدد من أكبر الأحداث الفنية في العالم، منها حفل توزيع جوائز أوسكار، بافتا وجولدن جلوب.