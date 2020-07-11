بينهم سيدتين.. 14 تقدموا بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ بالقليوبية

تقدم 14 شخصًا بأوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية، وذلك في اليوم الأول لفتح باب الترشح بمحكمة بنها الكلية أمام اللجنة المختصة برئاسة المستشار خالد بيصار، من بينهم 6 مرشحين لتحالف الاحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن، و8 آخرين مستقلين.

وتقدم للترشح على المقاعد الفردية وعددها 6 مخصصة للمحافظة في الإنتخابات كل من الدكتور إبراهيم الشريف من قرية بلتان مركز طوخ، وحنان حافظ من بنها، واللواء سيد عزب عضو مجلس الشعب الأسبق من مركز كفر شكر وهو لواء شرطة سابق، وياسر عبدالرحيم حربي من شبرا الخيمة مقدم برنامج ملفات وقضايا بقناة "مصر الحياة"، ومحمود عبيد محامي من شبين القناطر، ومحمد بدوي محمد هاني من طوخ، وعلي سابق، وأنوار صالح ابنة قرية نامول مركز طوخ.

فيما تلقت اللجنة أوراق ترشيح مرشحي ائتلاف الأحزاب الوطنية الذي يقوده حزب مستقبل وطن لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية الستة المخصصة لمحافظة القليوبية، وتضمنت أسماء المرشحين كلًا من الدكتور سيد عبد الحميد سالم الشهير بـ"السيد حجازي" من شبرا الخيمة، وسمير محمد البيومي رجل أعمال من القناطر الخيرية، ومصطفى سعيد أمين الشهير بـ"مصطفي الطرباني" من مركز قليوب، والدكتور نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية حاليًا والقليوبية الأسبق، ومصطفى بيومي محمد والشهير بـ"مصطفي النفيلي" أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأبوسريع أبوسريع إمام وشهرته أبوسريع إمام الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام، ورئيس جمعية الصحفيين والإعلاميين بالقليوبية.

وتشهد اللجنة العامة للانتخابات إجراءات أمنية مشددة، حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.