أستاذ قانون: "الشيوخ" سيوفر مليارات للدولة لسرعة إصدار القوانين

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، إن البرلمان أصبح متكون من غرفتين، الأولى مجلس النواب المتوقع إجراء انتخاباته خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، والثانية مجلس الشيوخ، الذي صدر قانونه بالفعل وأصبح استحقاقه نقطة الانطلاق بدءا من يوم السبت والذي ينتهي من خلاله عمليات تقديم أوراق المرشحين بالنسبة للفردي والقوائم.

وأضاف "المغازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه اتضح أهمية مجلس الشيوخ الفترة الماضية خاصة أن بعض القوانين كانت تستغرق وقتا لحين إصدارها من مجلس النواب ولا سيما قانون الاستثمار، موضحا أن مجلس الشيوخ سيضم خبرات كبيرة ويوفر للدولة والمواطن المليارات نتيجة لعدم تأخير القوانين أو عدم دقة أو صياغة القوانين.

وأشار إلى مجلس النواب، سيكون غرفة مكملة لمجلس النواب، لافتا إلى أنه كان يفضل فيما يتعلق بالقيد الانتخابي أو الكشف الطبي أن يكون مبكرا وليس في الأيام المحدد لعملية التقديم، لأنه من حق المرشحين التحضير لأوراقهم مبكرا عن مواعيد التقديم، مرجعا سبب ذلك إلى الضغوط في الوقت، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم تسهيلات كبيرة جدا للمرشحين، كما أن الدولة مستنفرة بشكل كبير.