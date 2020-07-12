بدء توافد طلاب الثانوية بجنوب سيناء لتأدية امتحاني الكيمياء والجغرافيا

بدأ منذ قليل، توافد طلاب الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي على لجان الامتحانات في مدن جنوب سيناء المختلفة لتأدية امتحاني الكيمياء والجغرافيا.

وشهد محيط اللجان من الخارج وجود عدد من موظفي مجالس المدن وهي تقوم بتوزيع المياه بالمجان على الطلاب وتساعد أعضاء اللجان في ترتيب دخول اللجان وتوجيههم على العلامات الإرشادية الموجودة خارج اللجان للحفاظ علي التباعد الاجتماعي.

وشهدت اللجان تواجد سيارات الإسعاف والشرطة، وهناك التزام من قبل الطلاب والمراقبين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولا يسمح بدخول طالب أو طالبة بدون كمامة أو تعقيم نفسه وارتداء واقي بلاستيك للأحذية.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إنه قام بالمرور على كل اللجان في مختلف المدن منذ انطلاق مارثون الثانوية العامة لمتابعة أعمال دخول الطلاب وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان، وأكد أن اللجان تشهد حالة من الهدوء ولم يتلق أي شكاوى منذ بدء الامتحانات الشهر الماضي، مؤكدا أن غرفة العمليات بالمديرية على اتصال مستمر بغرفة عمليات المدن لإزالة أي معوقات.

وأوضح عقل أن جميع اللجان مزودة بأجهزة تعقيم وكمامات وأجهزة قياس درجة الحرارة ولا يسمح بدخول طالب بدون إتباع الإجراءات اللازمة.