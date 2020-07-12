شوقي يعتمد نتيجة العينة العشوائية للفلسفة والمنطق بنسبة نجاح 91.8%

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة والمنطق بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع، الذي عقد عبر شبكة الفيديوكونفرانس مع موجهي عموم المادة ومشرفي التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين.

2925 طالبا بنسبة 28.67% حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%

وفي ضوء هذا الاجتماع، تمّ البدء في تقدير العينة العشوائية وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق، البالغ عددها 11 ألفًا و114 ورقة، أسفرت عن نجاح 10201 طالب/طالبة بنسبة نجاح 91.8%.

وأضاف حجازي، إن 2925 طالبا/طالبة (بنسبة 28.67% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100% وهى أكثر من النسبة المخصصة في المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحانات للطلاب المتميزين، فضلاً عن حصول 1158 طالبا/طالبة على الدرجات النهائية.

كما حصل 2091 طالبا/طالبة "بنسبة 20.50% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1489 طالب/طالبة (بنسبة 14.60% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.