الجغرفيا والكيمياء يمحيان أحزان طلاب الثانوي: "نسينا اللي فات"

اتفق الكثير من طلاب الثانوية العامة، على سهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا اليوم في عدد المحافظات مشيرين إلى أنهما عوضا صعوبة امتحاني الفيزياء والتاريخ، بينما رأى آخرون أنهما جاءا في مستوى الطالب المتفوق.

طلاب الغربية يشكون من صعوبة الكيمياء

وفي الغربية اشتكى الطلاب، من صعوبة أسئلة مادة الكيمياء وطوال أسئلة مادة الجغرافيا، بينما دخل بعضهم في نوبة من البكاء والحزن.

وقالت حسناء علي، طالبة علمي علوم، إن أسئلة مادة الكيمياء "مش معقولة"، مشيرا إلى أن نحو 65 % من الأسئلة من داخل الكتاب المدرسي، وباقي الأسئلة تعتمد على قدرات التفكير والإجادة.

وتابعت: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. مادة الكيمياء كانت صعبة زي الفيزياء، وربنا يكرمنا في باقي الامتحانات ونرجو مراعاتنا في درجات الرأفة".

طلاب جنوب سيناء: سهولة الكيمياء عوضت الفيزياء

وعبر طلاب وطالبات الثانوية العامة بجنوب سيناء، عن فرحتهم الشديدة بامتحاني الكيمياء والجغرافيا.

الطالبتان آلاء شحاتة السيد وحبيبة طارق، أكدتا أن امتحان الكيمياء جاء في مستوى الطالب المتوسط وعوض ما حدث في امتحان الفيزياء، "الامتحان كان به بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير لكنها في مستوى الطالب المتوسط ومن الكتاب المدرسي".

واتفق الطالب محمود حسن والطالبة أسماء فتحي عبدالقوي، على سهولة الجغرافيا، "أفضل من امتحان التاريخ بكثير والأسئلة واضحة ومباشرة ومن الكتاب المدرسي".

فرحة عارمة في الإسكندرية: الامتحان سهل

انتابت الفرحة طلاب الثانوية العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، لسهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، حيث أكدوا أنهما في مستوى الطالب المتوسط.

ورفعت طالبات لجنة مدرسة الفواشطم في إدارة وسط الإسكندرية، علامة النصر أثناء خروجهم وتعالت أصوات الضحك.

وقالت كريستين بيشوي، إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط "جميع الأسئلة من المنهج المقرر، ولم ترد أي جزئيات صعبة".

"الكيمياء والجغرافيا" يرسمان البسمة على وجه طلاب المنصورة

عبر طلاب الثانوية العامة في المنصورة بمحافظة الدقهلية بقسميها العلمي والأدبي، عن رضاهم عن مستوى امتحاني الكيمياء والجغرافيا، اليوم، مؤكدين أنهما في مستوى الطالب المتوسط.

وقال أحمد جمال، الطالب بلجنة مدرسة فخر الدقهلية بالمنصورة، إن امتحان الكيمياء مكتوب عليه تاريخ اليوم، وهو ما يدل أنه جرى وضعه قبل الامتحان أو تم تبديله ليكون في مستوى الطالب المتوسط، فجميع الامتحانات السابقة كانت مدون عليها تواريخ سابقة للامتحان بيومين أو ثلاثة، على حسب قولهم.

وأضاف أن الامتحان جاء في مجملة في مستوى الطالب المتوسط، وخلا من الألغاز التي ظهرت في امتحان الفيزياء.

وعن امتحان الجغرافيا، قالت الطالبة مروة عمر، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن سؤالا يحتاج إلى بعض التفكير إلا أنه الوصول لإجابته سهل.

تباين آراء الطلاب في كفر الشيخ

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا، فالبعض أكد أن الامتحان جاء في متناول الطالب المتوسط، بينما شكى آخرون من صعوبة بعض أجزاء مادة الكيمياء.

وقالت سما سلامة، طالبة، إن امتحان الكيمياء جاء في مجملة جيد، لكنه احتوى على بعض الجزئيات الصعبة، مشيرة إلى انها لم تتمكن من الإجابة على كل الأسئلة.

وقال علي مسعد، طالب، إن امتحان الكيمياء جاء صعبا وفي مستوى الطالب فوق المتوسط، والاختيارات صعبة، وبه بعض الأسئلة خارج المنهج.

وأشار الطالب محمد كامل، إلى أن "امتحان مادة الجغرافيا جاء في مستوى الطالب الجديد، ورغم ذلك لم نتمكن من الإجابة على كل الأسئلة".

فرحة في القليوبية بسهولة الكيمياء والجغرافيا

وأعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، عن سعادتهم بسهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، مؤكدين أن الامتحانين جاءا في مستوى الطالب العادي، وعوضا صعوبة مشاكل في امتحاني الفيزياء والتاريخ.

طلاب أسيوط: الكيمياء والجغرافيا في مستوى الطالب المتوسط

فيما أبدى طلاب الثانوية العامة بأسيوط، ارتياحهم لسهولة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، مؤكدين أنها في مستوى الطالب المتوسط.

وفي سياق متصل قال مصدر بمديرية تعليم أسيوط، إن غرفة عمليات امتحان الثانوية العامة لم ترصد آية مشاكل سواء من امتحان الكيمياء أو الجغرافيا.

وفي السياق ذاته أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، ارتياحهم من امتحاني الكيمياء والجغرافيا، مؤكدين أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط ومن النماذج الاسترشادية لكتب وزارة التربية والتعليم، بخلاف الامتحانات السابقة خاصة الفيزياء والتاريخ.

وقال فادي وائل طالب بمدرسة بورسعيد العسكرية، إن أسئلة امتحان الكيمياء جاءت مباشرة وفي مستوي الطالب المتوسط.

بينما قال الطالب محمود سمير، إن امتحان الجغرافيا هو الأسهل حتى الآن مقارنة الامتحانات الماضية.

10 إغماءات في لجان سوهاج.. والطلاب: الكيمياء والجغرفيا صعبة

وشهدت امتحانات الثانوية العامة لمادتي الكيمياء والجغرافي بمحافظة سوهاج، إصابة 10 طلاب وطالبات بحالات إغماء، بمدن سوهاج والبلينا وجرجا، دارالسلام، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات.

واشتكى الطلاب من صعوبة امتحاني الكيمياء والجغرافيا، منوهين بأن الامتحان جاء فوق مستوى الطالب المتوسط.