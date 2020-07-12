محافظ القليوبية يتوعد المتقاعسين في مدينة الخصوص بالإحالة إلى النيابة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانية، تفقد خلالها حي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، وكذلك المنطقه الاستثمارية ببنها.

وبدأ المحافظ، اليوم، الجولة بتفقد أعمال استكمال رصف مداخل ومخارج المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، حيث التقى بمسؤولي الشركة المنفذة لأعمال الرصف، وشدد علي ضرورة دفع الأعمال، والانتهاء من أعمال الرصف خلال يومين.

كما كلف المحافظ بمتابعة أعمال النظافة لجميع الممرات داخل المنطقة الاستثمارية، والحفاظ علي النظافة العامة للمباني والمنشآت لحين تسليمها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد مدينة الخصوص، حيث أبدى استيائه من مستوى النظافة بالشوارع المدينة، ووجه بإزالة القمامة أولًا بأول، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير، وسيتم تحويل المتقاعسين إلى النيابة.

كما تفقد "الهجان" المحطة الوسيطة لجمع القمامة، والحملة الميكانيكية للمحطة، واستفسر عن موقف المعدات التي تعمل بالمحطة والمعطل منها، وأعمال الصيانة التي تُتخذ نحو السيارات غير المعطله، وكلف المحافظ بإصلاح 3 سيارات معطله لتدعم عمليه نقل المخلفات التي تنتج من المدينة الي المدفن الصحي التابع للمحافظة.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد حي غرب شبرا الخيمة، حيث بدأ بشارع أحمد عرابي وقاد حملة للإشغالات على جميع مخالفات المحلات التجارية والكافيهات والباعة الجائلين، حيث تم تحرير عدد كبير من المحاضر لأصحاب المخالفات، وتم إصدار قرارات غلق ومصادرة المتعلقات الخاصة بجميع المخالفات.