محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر ومحطة مرشحة المنشأة الكبرى

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة في مستشفى كفر شكر المركزي، بعد إطلاق التيار الكهربائي بها يوم الأحد الماضي، لبحث الاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى، وذلك بحضور اللواء هشام رفعت رئيس مجلس ومدينة كفر شكر.

شدد المحافظ، على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا حيث جار أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سريرا و14 سرير عناية مركزة.

كما تقفد المحافظ قسم الأشعة، الذي يوجد به جهاز الأشعة المقطعية، وجهاز الأشعة السينية.

كما تفقد قسم العلاج الطبيعي والمخازن وغرفه مولد الكهرباء الاحتياطي، والتأكد من عزله جيدا لمنع الضوضاء.

وشدد المحافظ على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة، وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، ثم توجه المحافظ خلال جولته اليوم لتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه.

وجاء ذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة ودخولها الخدمة منتصف العام المقبل 2021، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.