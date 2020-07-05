محافظ القليوبية يتفقد أعمال التطوير بحديقة محور مصر الجديدة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، أعمال تجميل وإنارة وتشجير حديقة منطقة ربط محور مصر الجديدة بطريق "شبرا - بنها الحر" مع مراعاة اللمسة الجمالية.

وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من هذه الأعمال مع مراعاة طرق الري الحديثة، وعمل ساتر شبكي حول منطقة التشجير للحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة.

كما تابع المحافظ أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، حيث وجه بتكثيف الأعمال والانتهاء من رفع مخلفات الحفر والتطوير بطول ترعة الإسماعيلية للبدء في أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضاري لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.