الاشتباه في إصابة 5 طلاب بكورونا وإغماءات في امتحان الثانوية بالمنوفية

أدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، اليوم، امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، وقال الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين لهم حق التقدم للامتحان 32017 طالبًا وطالبة، حضر منهم 31661 بنسبة 98.89%، وتغيب 356 بنسبة غياب 1,11%.

ورصدت غرفة عمليات الثانوية العامة أثناء سير عملية الامتحانات بعض الوقائع، ومنها نقل فرد أمن بمدرسة عبدالحميد الرخاوي بهورين، وكذلك طالب بمدرسة الشهيد محمد عمرو البدرى ببركة السبع بالإسعاف، لارتفاع درجة حرارتهما والإشتباه فى إصابتهما بكورونا.

كما نُقل 3 طلاب بمدراس الماي والشهيد المقدم ياسر فريج الثانوية والشهيد النقيب السرسى بشبين الكوم، لإصابتهم بإرتفاع درجة الحرارة، والاشتباه فى إصابتهم بكورونا.

واُتخذت الإجراءات القانونية حيال طالب مزّق ورقة الإجابة بمدرسة الحرية الفندقية، وآخر ضد طالب استخدم هاتفه المحمول فى الغش بمدرسة الدكتور محمد السيد الشنواني بشبين الكوم.

كما نُقلت طالبة بمدرسة الشهيد جميل بابل بمركز تلا، لإصابتها بمغص معوي وقيء وإسهال، فيما ضُبط طالبان أثناء قيامهما بإستخدام التليفون المحمول فى الغش بمدرستي "الزهراء أ" و"عمر الأشقر" بتلا.

وفى الباجور نُقلت معلمة "ملاحظ " فور تعرضها لضيق بالتنفس وإغماء بمدرسة تلوانة المطورة بنات، وفي مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بسنتريس بأشمون تم عمل محضر إثبات حالة نفسية لطالبة ترفض الحل، وبتقرير الزائرة الصحية تبين أنها سليمة.

وفى مركز قويسنا نُقل طالبان بمدرستي الشهيد إلهامي عبدالمنعم والجوهرية، فور تعرضهما لحالة هبوط وإغماء وتم عمل اللازم، وفى سرس الليان اُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال طالبين بمدرسة الشهيد محمود عزت الثانوية استخدما التليفون المحمول في الغش.