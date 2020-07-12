لمصلحة المواطن والاقتصاد.. فوائد التوسع لاستخدام الغاز في السيارات

فوائد عديدة أوضحها خبراء الطاقة والاقتصاد عن أهمية تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، وتنوعت هذه الفوائد ما بين توفير للعملة الصعبة والحفاظ على البيئة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة غير المكلفة.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية أنه لن يتم ترخيص السيارات إلا إذ كانت تعمل بالغاز الطبيعي، مضيفًا: "من لديه سيارة عمرها 25 سنة، تتكلف مصاريف كثيرة سواء في إصلاحها أو في الوقود الموجود فيها، نحن نقول له سوف نساعدك بأن تأخذ قرضًا بأقل تكلفة ما أمكن، لكن هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا يوفر نصف تكاليف الوقود التي تستخدمها، بنسبة 50%، وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي".

أوضح الدكتور مدحت السيد خبير الاقتصاد، أن التحول للغاز الطبيعي في السيارات يسهم في خفض الانبعاثات الملوثة للهواء، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يعد أكثر أمانا فهو أخف وزنا من الهواء وبالتالي فإنه يتلاشى في الغلاف الجوي بسرعة في حال حدوث تسريب، كما أن نسبة اشتعاله أقل من البنزين.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات سيسهم في تخفيض الطلب على استهلاك الوقود السائل من بنزين وسولار والذي يتم استيراد جانب من احتياجات السوق المحلية منهما، الأمر الذي سيؤدي لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا البترولية.

وتابع أن الغاز الطبيعي يتوافر به معايير أمان عالية لأن أسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكى لمنع تسرب الغاز، موضحا أن يقلل من تكاليف صيانة السيارة.

بينما قال الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، إن هناك مزايا اقتصادية عديدة لعمليات التحول للاعتماد على الغاز الطبيعي داخل السيارات، فتكلفة الغاز الطبيعي للمركبات أقل من البنزين، ما يساعد على خفض تكلفة الإنتاج على المواطن، بالإضافة إلى تخفيض التكلفة التي تتحملها الدولة في استيراد البنزين من الخارج.