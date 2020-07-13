إيناس عبد الحليم: ما يحدث بشأن مواجهة العشوائيات في عهد السيسي "إنجاز"

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع خلال فترة وجيزة تسجيل إنجاز مصري خالص في مواجهة العشوائيات والقضاء على المناطق غير الآمنة.

وأشارت النائبة في بيان لها، إلى تنفيذ العديد من المناطق ونقل سكان العشوائيات إليها حرصا على توفير حياة كريمة لهم، وخاصة مشروع الأسمرات، الذي كتب شهادة إنجاز للدولة المصرية في مواجهة العشوائيات وتوفير حياة كريمة ولائقة لمواطنيها. وأشارت إلى ضرورة دراسة عملية تطوير منطقة الأسمرات وتحويلها لمجمعات عمرانية حضارية، وخاصة مشروع الأسمرات 3 والذي يعد أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل.