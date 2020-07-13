نائب: الرئيس انتصر لكرامة البسطاء والفقراء ليعيشوا مرفوعي الرأس

أشاد محمد هاني الحناوي عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية وتطوير العشوائيات، وتنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع الأسمرات، واصفا إنجازات الدولة في عهد الرئيس، من خلال القضاء على العشوائيات وتوفير الوحدات السكنية بالمجان لأهالينا من الفقراء والبسطاء، بأنّه احترام كبير وحقيقي للدستور وانتصار لكرامة وعزة المصريين ليعيشوا في شقق تحترم كرامتهم مرفوعي الرأس.

وقال الحناوي، إنّ تصريحات الرئيس السيسي عن وجود شقة لكل من يريد، تاريخية وغير مسبوقة، ولقيت ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.

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