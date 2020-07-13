نائب: السيسي أصبح سندا قويا للفقراء والبسطاء من المصريين

قال الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس الدولة، إنّ إنفاق الدولة 61 مليار جنيه على المناطق غير الآمنة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق العدالة الاجتماعية والشكل الحضاري، وإعلان الدولة أنّه سيتم الانتهاء من المناطق العشوائية وغير الآمنة بنهاية هذا العام، دليل قاطع على الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالإنسان المصري.

وأضاف حساسين في بيان عنه، أنّ مشكلات المناطق العشوائية تعود لأكثر من نصف قرن، وفشلت جميع الأنظمة والحكومات السابقة في علاجها، موجها التحية للرئيس السيسي صاحب الفضل الاول في التصدى بحسم للمشكلات.

وأكد أنّ مصر أرست في عهد الرئيس السيسي، مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين بصورة غير مسبوقة، مشيرا إلى أنّ البسطاء والفقراء من هذا الشعب العظي، أصبح الرئيس السيسي سندا قويا لهم، بعد أن جعل الصحة والتعليم والسكن والعيش الكريم لهؤلاء المواطنين حقوقا أساسية ورئيسية.