عاجل.. استشهاد طبيب بمستشفى عزل كفر الزيات بكورونا: عالج 120 مصابا

نعى الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، شهيدا جديدا بفيروس كورونا المستجد، هو الشهيد الرابع والسبعون، الدكتور رامي الديب، أحد أبطال مستشفى عزل كفر الزيات، الشاب الذي استطاع أن يعالج 120 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وكانت نقابة الأطباء قد نعت شهيدين جديدين إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، في وقت سابق اليوم، إذ نعت بمزيد من الحزن والأسى، الشهيد الدكتور حمزة إبراهيم علي طرخان أخصائي التحاليل الطبية، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما دعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، بالرحمة للشهيد الدكتور محمد حشاد أخصائي الأطفال، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعية المولى أن يتقبلهم من الشهداء ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.