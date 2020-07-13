السيسي يوجّه باستكمال جوانب المشروع القومي لبلازما الدم

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، واللواء طبيب مصطفى أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الاجتماع تناول استعراض الإطار العام للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وجرى عرض ما تم من خطوات في هذا السياق من التعرف على الخبرة والتجارب الدولية ذات الصلة والزيارات الميدانية لمراكز تجميع وتصنيع البلازما مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في جوانب المجال كافة.

ووجّه الرئيس باستكمال الجوانب العلمية والفنية الخاصة بالمشروع لإقامته على النحو الأمثل وفق أعلى المواصفات القياسية والمعايير الدولية، وباشتراك أعرق الخبرات العالمية المتخصصة، لامتلاك القدرة في هذا المجال المهم، ووضع آلية فعالة لضمان لتحقيق أعلى درجات الجودة.