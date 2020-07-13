9 مرشحين محتملين جدد لانتخابات "الشيوخ" بالقليوبية

تلقت لجنة الانتخابات بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشارين صبري البنا رئيس المحكمة، أوراق 9 مرشحين جدد لانتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية الستة المخصصة لمحافظة القليوبية، بينهم سيدتان، ليرتفع إجمالي المرشحين إلى 31 مرشحًا حتي الآن بينهم 7 سيدات.

واستقبلت اللجنة اليوم طلبات ترشيح كل من محمد عبد السلام الجندي، وأحمد عبد الله صابر، ومحمد أحمد علي الجعيدي، وأسامة عزيز عازر، ونبيل صابر جورجي مرجان، وأحباب صالح محمد، وسحر فتحي الخضري، وعماد عبد العظيم إمام، ومحمد عبدالمجيد الأشهب.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة، بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة، حيث وُضعت حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت اللجنة قد تلقت علي مدار الأيام الماضية طلبات من 22 مرشحًا محتملًا بينهم 5 سيدات و6 مرشحين ممثلين علي تحالف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، وكذلك عدد من المستقلين.