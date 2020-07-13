حملة "أحلى فيو": مصر بها إطلالات تضاهي نظيرتها في أوروبا وأمريكا

قال بهاء محمد أدمن جروب "travel secret"، إن الجروب يشهد نشر تجارب أعضائه عن السياحة في مصر وخارجها، بالإضافة إلى الحديث عن أفضل أماكن سياحية في مصر، وأجمل إطلالات صوّرها المتفاعلون مع المجموعة في مصر، وذلك عبر هاشتاج "أحلى فيو في مصر".

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن الجروب يجمع عرب وأجانب ومصريين، مشيرًا إلى أن مصر بها أماكن رائعة تستحق الزيارة.

وتابع: "بعض الشباب المصري لم يكن يعلم شيئًا عن الأماكن التي انتشرت صورها على الجروب، فقرروا زيارتها".

وأشار إلى أن الجروب يهتم بذوي الهمم، موضحًا أن هناك شاب وشابة شاركا صورهما سويًا في مصر وكانت رائعة جدًا، وغيرها من الصور وكانت تجربة جميلة للغاية، مشددًا على أن مصر بها الكثير من الأماكن والمناظر والإطلالات التي تضاهي نظيرتها في أمريكا وأوروبا وآسيا، حيث تشبع رغبات سياح العالم على اختلاف ميولهم.