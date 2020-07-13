إزالة 63 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حملات الموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء الماضي، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأعلن المحافظ، اليوم، إزالة 14 حالة تعد بقرى قمبش وطراد النيل بمركز ببا، بواقع حالتي تعد على مساحة قيراط أرض زراعية، و11 تعديا على مساحة 481 مترًا أرص تابعة للصرف، وحالة واحدة على مساحة 73 متر على أرض ولاية حماية النيل.

وأشار "غنيم" إلى إزالة 15 حالة على مساحة 12 قيراطًا بغياضة الغربية وبني ماضي بمركز ببا، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها منذ بداية الموجة وحتى اليوم، إلى 63 حالة.

وأوضح أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بالمحافظة، أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، وكذلك الحالات التي لم تتقدم أصلًا بطلبات تقنين، وتلك التي تقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تُستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يقوموا بالسداد، وأيضا من سدد رسوم فحص ولم يُسدد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلًا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي، سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.