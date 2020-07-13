عضو لجنة التفاوض لسد النهضة: مصر ترفع تقريرا للاتحاد الأفريقي غدا

كشف الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض لسد النهضة، تفاصيل اليوم الأخير من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قائلا: إنه لم يتم التوصل لشيء حتى الآن، والوضع كما هو، لافتا إلى أنه جرى عقد الاجتماعات الفنية بالتوازي مع الاجتماعات القانونية، وجرى تبادل مجموعة من الآراء، انتهت بعدم الاتفاق على أي من النقاط الفنية الأساسية والقانونية.

وأضاف "الظواهري" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الخطوة التالية تتضمن كتابة كل دولة تقرير، لإرساله غدا مساءً للاتحاد الأفريقي، ويطلع رئيس جنوب أفريقيا على التقارير كونه رئيس الاتحاد، كما يخطر المراقبين في المفاوضات الاتحاد بما تم، ومتوقع أن يكون هناك دعوة لعقد قمة لرؤساء الثلاث دول والاتحاد الأفريقي، ورئيس جنوب أفريقيا، لعرض ما تم في المفاوضات لبحث الخطوة التالية.

وتابع: "لا يوجد أي تقدم، لأن الحوار هو نفس الحوار، والعروض وكل البدائل التي تطرح سواء من مصر أو السودان أو أثيوبيا تصطدم بالحصص والمشروعات المستقبلية، فنيا يمكن أن تكون الأرقام مقبولة، لكن أثيوبيا ترى أن أي رقم بيحد من مشاريعها المستقبلية".