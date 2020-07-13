نائب: شاطئ النخيل تحول إلى بؤرة فاسدة يسيطر عليها البلطجية

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بالإسراع في إنقاذ شادي عبد الله غريق شاطئ النخيل بالإسكندرية.

وقال "عامر" فى بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن هناك تقاعسًا من المحليات في إنقاذ الغريق، والاستجابة لصراخ أهله على الشاطئ، مؤكدًا أنه كان أول من أطلق على شاطئ النخيل وصف "شاطئ الموت" منذ 5 سنوات، وأنه تقدم بـ4 طلبات إحاطة على مدى 4 سنوات بسبب زيادة أعداد الغرقى في هذا الشاطئ.

وحمل النائب مسؤولية الحادث إلى الجمعية التي تدير الشاطئ، متهمًا إياها بالإهمال الجسيم، وموكدًا أن الحواجز الأسمنتية التي وُضعت لصد الأمواج رُكبت بشكل خاطئ، ما تسبب في إنشاء دوامات تلتهم المواطنين وزادت الأمر خطورة.

وقال "عامر"، لقد صدر قرار بغلق الشاطئ، ولكن ظل ذلك حبرًا على ورق ولم ينفذ .

وأوضح أن هذا الشاطئ كان مميزا جدًا، وبه مناظر نخيل جذابة، ولكن تم إهماله حتى أصبح بؤرة فاسدة فى المجتمع السكندري ويسيطر عليه البلطجية.

وأكد عضو مجلس النواب أن ما يحدث في شاطئ النخيل عبارة قضية فساد كبرى، ولابد وأن تُحول الجمعية المسؤولة عن إدارته إلى النائب العام فورًا، لأنها تسببت في قتل المواطنين.