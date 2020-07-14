3 إغماءات وحالة غش في امتحانات الثانوي العام بالغربية

كشفت غرفة العمليات والطوارىء المشرفة على سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، اليوم، عن رصد 3 حالات إغماء بين صفوف الطلاب بنطاق لجان بمدارس قطور والمحلة وطنطا.

وأفادت مصادر داخل غرفة العمليات والطوارىء، بأنه جرى ضبط طالب "م.ن" بمدرسة بنطاق إدارة السنطة التعليمية حاول الغش بواسطة "الهاتف المحمول"، وجرى إخطار لجنة المراقبة والامتحانات لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال الواقعة.

من ناحية أخرى تفقد محافظ الغربية عددا من لجان الامتحانات على مستوى مدارس إدارة بسيون التعليمية، للوقوف على آخر تطورات سير الامتحان.