ضربات أمنيـة لأوكار المخدرات بـ5 محافظات.. ضبط 85 طربة حشيش و10 لفافات بانجو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية:

ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة مطروح حال استقلاله "سيارة دون لوحات" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.500 كيلوجرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وجرى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله "دراجة نارية دون لوحات" في كمين أُعد لضبطه بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (10 لفافات لمخدر بانجو وزنت 25 كيلوجرامًا- بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار- مبلغ مالي – هاتف محمول).

وتمّ ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بالقاهرة، في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصرأول بمحافظة القاهرة، وبحوزته (250 جرامًا لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتفى محمول) .

كما ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة بولاق بمحافظة الجيزة، وبحوزته (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).

وتمكّنت وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من ضبط ثلاثة أشخاص ("لاثنين منهم معلومات جنائية") لإحرازهم أسلحة نارية غير مرخصة والإتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – طبنجة - فرد خرطوش - 8 طلقات أعيرة مختلفة – 200 جرام لمخدر الحشيش - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.