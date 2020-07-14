دراسة عن إزالة العناصر الثقيلة من المياه الملوثة بجامعة بنها

كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها، قدمتها الباحثة كريمة أسامة عباس بكلية العلوم لقطاع الدرسات العليا والبحوث بالجامعة، عن تاثير الكيتوزان والكربون النشط على إزالة المعادن الثقيلة في المياة الملوثة المجمعة في نهر النيل بالقناطر بالنسبة للكوتيوزان كانت أعلى نسبة إزالة 93% في الحديد، و92% في الرصاص، و86% في النحاس، و75% للزنك، و57% للمنجنيز.

كما أشارت الباحثة، في دراستها إلى أن الكربون النشط أعطى أعلى نسبة إزالة بنسبة 95.8% للمنجنيز، و95.1% للنحاس، و87% للحديد، ثم 84% للرصاص، و83% للزنك.

وأوضحت أنه تم التوصيف الكميائي والفيزيائي لمواد محضرة من البيئة مثل الكيتوزان والكربون النشط باستخدام الماسح المجهري الإلكتروني وتحليل السطح للمجموعة الوظيفية وتحليل الآشعة السنية، مشيرة إلى أنه تم دراسة تأثير الجرعة وتأثير درجة الحموضة وتأثير وقت الاتصال ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى دراسة تأثير التركيز الأولى للمعدن.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدرسات العليا والبحوث، على أن المياه النظيفة وإدارتها بشكل مستدام يعتبر أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والطاقة وإنتاج الغذاء وسلامة النظم الإيكول.