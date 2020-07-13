القليوبية تسجل 43 حالة إصابة بكورونا أمس.. بينهم 3 من خارج المحافظة

سجلت محافظة القليوبية، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الرسمية، أمس، 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 3 حالات من خارج المحافظة.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، وفق خريطة الإصابات أن مدينة ومركز بنها سجلت أعلى معدل للإصابة بالفيروس، أمس، بـ25 حالة فيما سجل مركز طوخ 9 حالات وكفرشكر 5 حالات، الخانكة حالة واحدة، بينما لم تسجل مدن العبور والقناطر وشرق وغرب شبرا وشبين القناطر وقليوب وقها أي حالات إصابة جديدة اليوم.

وكانت الإحصائيات الإجمالية لعدد الإصابات منذ بداية الجائحة حتى امس 7057 حالة حقق الشفاء منها 5069 حالة و1948 تحت العلاج، بينما توفت 540 حالة بعد عطل شبكة الأكسجين بالحميات مستشفي بنها النموذجي والتي تستقبل المصابين المعزولين.

وكانت الدكتورة إيمان ريان والدكتور مهندس سمير حماد نائبا محافظ القليوبية قد أجريا جولة تفقدية لمستشفى بنها النموذجي (التأمين الصحي) ومستشفى حميات بنها الذين يقدمون الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، بعد حدوث عطل بشبكة الأكسجين المفاجئ بمستشفي حميات بنها ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، بالإضافة إلى متابعة سير العمل وإستقبال الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأضافت "مجدي"، أنها قامت بالتنسيق من أجل نقل الحالات والمعدات من مستشفى حميات بنها إلى مستشفى بنها النموذجي مشيرة إلى أن راحة المريض ورعايته في مقدمة اهتماماتها .

في خلال الجولة قام نائبا المحافظ بالمرور على قسم الاستقبال وقسم الأشعة وقسم المعامل ومنطقه العزل، فضلا عن تفقد قسم الرعاية بالإضافة إلى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك للحفاظ على الفريق الطبي والمصابين.

وفي نهاية الجولة قدم نائبا المحافظ الشكر للدكتورة إيمان مجدي علي سرعة تدبير الأزمة وإيجاد الحل وللفريق الطبي والإداري لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتابعة سير الأعمال داخل مستشفيات العزل بالقليوبية