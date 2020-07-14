"حساسين" يطالب بحوافز تشجيعية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، من الحكومة الإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستخدام الغاز الطبيعي في وسائل بدلا من البنزين، خاصة أن ذلك الأمر يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة المحروقات، إضافة إلى تحسين البيئة وبالتالي صحة المواطنين.

وأكد حساسين في بيان له أصدره اليوم، ضرورة أن تقدم الحكومة مجموعة من الحوافز والتيسيرات للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، خاصة أن استخدام الغاز الطبيعي يوفر لصاحب السيارة من جانب، وكذلك يقلل استهلاك البنزين، ومن ثم خفض فاتورة استيراده مع الوقت.