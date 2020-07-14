تمهيدا للتصالح.. فحص 309 مبان مخالفة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فحص 309 حالات بناء مخالف على مستوى مدن المحافظة، من قبل مجالس المدن والمكاتب الاستشارية، مشيرًا إلى أن المواطنين استجابوا لهذه المكاتب المعتمدة من نقابة المهندسين وقاموا بدفع الرسوم.

وقال المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، إن إجمالي الحالات التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء علي مستوى المحافظة بلغت أكثر من 490 حالة، موضحًا أن الأعداد في تزايد خاصة بعدىجدية اللجان والمكاتب الاستشارية التي سهلت الحصول علي شهادة معتمدة لاستكمال أوراق التصالح.

وقال إن مجالس المدن تقوم بمساعدة المكاتب في عقد لقاءات مع المواطنينى لتوعيتهم وتعريفهم بأهمية التصالح في مخالفات البناء، حتى يتمكن المواطن من توصيل كل المرافق والخدمات.

علي جانب آخر، قدم المهندس ماير جرجس مدير المكتب الاستشاري "GM" الشكر الي مواطني جنوب سيناء الذين قاموا بالتعاون مع اللجان وفريق العمل، مؤكدًا أن أهالي جنوب سيناء علي وعي تام بأهمية التصالح.

وذكر "جرجس" أن هناك إقبال كبير من أهالي مدينة الطور على التصالح، وهناك من تقدم بطلب جديد للتصالح بعد أن أدركوا جدية المعاينة واستخراج الشهادات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح.

يُذكر أنه تم فحص نحو أكثر من 300 حالة في مدن رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وطور سيناء، وسيتم فحص باقي حالات خليج العقبة خلال هذا الأسبوع.