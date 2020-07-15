أيمن فقد بصره ويفتش عن الرزق بين شكائر الأسمنت: أموت من الجوع ولا أشحت

قال أيمن سعد عبدالحميد، الكفيف الذي ظهر في أحد الفيديوهات، يتكئ على طفله أثناء عمله كشيال أسمنت، إنه لا يعمل في شيل الأسمنت فقط، بل يقدم على أي عمل يوفر من خلاله قوت يومه، "بشتغل تكسير أو شيل طوب، أطلع طوب أو شكاير أسمنت، أو أنزلهم، أي حاجة تيجي قدامي، بشتغل فيها، وساعات بكسر سيراميك وحيطان".

وعن اصطحاب نجله معه أثناء العمل، أضاف "عبدالحميد"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه يعتمد على نجله في توجيهه للطريق كونه كفيف، "مش بعتمد عليه بشكل كلي، ممكن أعرف منه السلم ده فيه كام خطوة، والمسافة بين السلم ده والسلم ده قد إيه، وأقدر المسافات".

وعن إصراره على العمل، رغم ظروف إعاقته، أكد أنه لا يريد أن يظل في المنزل، وينتظر من يجلب له أموال كمجرد حسنة أو صدقة، "اللي يديني النهاردة مش هيديني بكرة، قولت لازم أعتمد على دراعي، مقدرش أشحت، أموت من الجوع أحسن، معايا بنت وولاد شكلهم قدام الناس اية، وهما في المدارس بيكملوا تعليمهم كلهم".

وتابع: "إني أقول لحضرتك عندك شغل ليا؟ أكرم عندي من أني أقولك اديني أكل وأصرف على عيالي، مش عيب أدور على شغل أو أجري على أكل عيشي، فيه ولاد ملزومين مني ومتطلبات بيت، أي نعم مش بعرف أكفي كل طلبات بيتي بس بعمل اللي عليا"، موضحًا أن البعض تواصل معه تليفونيًا وأخبروه بانتشار فيديو له على فيس بوك.