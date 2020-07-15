بـ10 ملايين جنيه.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية أبو سليم ببني سويف

بعد عامين من افتتاح محافظ بني سويف السابق المهندس شريف حبيب، لمشروع الصرف الصحي بقرية أبو سليم التابعة لمركز بني سويف، تجريبيًا، افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، المشروع عقب الانتهاء من أعمال التوصيلات المنزلية، وإنهاء بعض المعوقات التي أوقفت تشغيله لمدة عامين.

وتعرض عدد من منازل قرية أبو سليم على مدار الأسبوع الماضي، للغرق في مياه الصرف الصحي، عقب توصيل الأهالي لوصلات منزلية، ما استدعى تدخل المحافظ وبحث سبب تأخر المحطة عن العمل، حيث تم التواصل مع الشركة المنفذة للمشروع وشركة المياه، وتم الدفع بمولد كهربائي كبير الحجم لتشغيلها وإزالة المعوقات.

وأطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إشارة بدء تشغيل مشروع الصرف الصحي بقرية أبوسليم مركز بني سويف بتكلفة اجمالية وصلت إلى 10ملايين جنيها، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سيد حسان مدير فرع شركة المقاولون العرب لشمال الصعيد، والمهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة.

وتفقد المحافظ مكونات المشروع والذي نفذته شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة القومية، على مساحة 440 متر، وشملت بيارة، وعنبر التشغيل، و4 طلمبات ومولد، بجانب غرف الأمن والمخزن والإدارة والسور الخارجي للمحطة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والأهالي، للحفاظ على المشروع واستمرار عمله بالكفاءة المطلوبة، ليتم تحقيق الاستفادة الكاملة من الخدمة التي أنفقت فيها الدولة الكثير من الاعتمادات من أجل تحسين مستوى الخدمات بالقرى، مؤكدًا أن قطاع الصرف الصحي يحظى بأولوية كبيرة في خطة عمل الدولة، والتي تنفذها وزارة الإسكان من خلال أجهزتها المختصة.