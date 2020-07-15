ختام فعاليات ورشة عمل إدارات البحوث والتطوير لشركات المياه

اختتمت فعاليات ورشة عمل "إدارات البحوث والتطوير" للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، والتي استمرت على مدار 4 أيام بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب، لمناقشة وتقييم خطط الأعمال السنوية "التشغيلية" لإدارات البحوث والتطوير بجميع الشركات، لتراعي التحديات والنقاط الفنية والبحثية على أسس علمية ومؤشرات أداء واضحة.

يأتي ذلك في إطار خطة التدريب الإقليمية لشركات المياه، التي افتتحها المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتفعيل التدريب الإلكتروني واستمرار الخطط التدريبية بما يتلاءم ومقتضيات الفترة الحالية، في الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والتحول الرقمي في مختلف مجالات عمل الشركة.

وأكد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس مجلس الإدارة، أهمية مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي واهتمام القيادة السياسية بمجال البحوث، الذي أصبح ضروريا في مجال مياه الشرب والصرف الصحي في ظل التحديات الراهنة، ويأتي هذا من منطلق دور قطاع البحوث والتطوير لدراسة الحلول القابلة للتطبيق لمواجهة بعض المشكلات، من خلال خطة بحثية تطبيقية للشركات التابعة.

شارك في فعاليات ورشة العمل، رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية، والأقصر، وأكدوا الدعم الكامل للخطط والبرامج المُختلفة لإدارات البحوث والتطوير الناشئة بشركاتهم ورعايتها، والشروع بالبدء باعتماد الخطط فور مناقشتها ومراجعتها من الشركة القابضة.

وأوضح الدكتور سليمان سرور مدير عام البحوث والتطوير، أنّ على مدار الشهور الماضية جرى عقد 3 ورش عمل إقليمية لرفع كفاءة مديري البحوث والتطوير لجميع الشركات، لوضع خطط الأعمال سنوية لجميع الشركات، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب وإدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة.

وأضاف أنّ الخطط التشغيلية لجميع الشركات التابعة، التزمت برؤية ورسالة كل شركة، وانطلقت أيضا من التحديات الفنية التي تواجه الشركات للمساهمة في إيجاد حلول قابلة للتطبيق تراعي التكلفة وتحافظ على البيئة وتحقيق الاستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.