ضبط مصنع منتجات ألبان غير مرخص بقويسنا

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ضبط مصنع لمنتجات الألبان والجبن مقام بالمخالفة علي أرض زراعية بناحية قرية شبرا بخوم بمركز قويسنا، ويدار بدون ترخيص.

وأشار المحافظ إلى استصدار قرار غلق إداري للمصنع المخالف، وفصل التيار الكهربائي عنه، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للإجراءات الصحية والقانونية الواجب اتباعها، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وفي سياق آخر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات علي الطرق العامة، حيث أسفرت عن مصادرة 14 حالة إشغال طريق بشارع بورسعيد، وإزالة 5 حالات تعدٍ علي الشارع العام بطريق جسر المشروع.