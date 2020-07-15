546 موظفا بمجلس النواب يطلبون الانتقال إلى "الشيوخ"

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم، برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية، وجرى مراجعة الطلبات التي تقدم بها العاملون بمجلس النواب للانتقال لمجلس الشيوخ، والبالغ عددها 546 طلبًا من شاغلي الدرجات والفئات الوظيفية المختلفة بالمجلس، جميعهم ممن سبق لهم العمل بمجلس الشورى الملغى.

وقررت اللجنة إحالة هذه الطلبات إلى الأمانة الفنية للجنة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها قبل البت فيها، فضلًا عن استعراض الأصول المملوكة لمجلس الشورى الملغى والتي آلت لمجلس النواب، وإجراءات حصرها.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الملامح الرئيسية للهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور والواردة تفصيلًا في قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

وانتهى الاجتماع إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد مشروع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ وفق أعلى المعايير وأحدث التقسيمات الإدارية والهيكلية المتبعة في هذا الشأن، ووجه وزير شؤون المجالس النيابية شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاز المهام المنوطة باللجنة خلال الآجال المحددة لها.