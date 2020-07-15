بعد مدها 3 أيام.. التفاصيل الكاملة لقراءة ودفع فواتير الغاز

قررت شركة بتروتريد مد فترة إدخال قراءات استهلاك الغاز، حتى نهاية 18 يوليو 2020، تيسرا على العملاء، نظر للأعطال الفنية التي حدثت خلال فترة إدخال القراءات، والتي تبدأ من يوم 1 وتستمر حتى 15 من كل شهر.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي طريقة تسجيل قراءات الغاز، طرق الدفع الإلكترونية، رابط إدخال القراءة، وفقا لما أعلنته شركة بتروتريد، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طرق تسجيل قراءة عداد الغاز

1 - من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من هنــــا‏

2 - يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال تطبيق الموبايل "الاندرويد فقط "

من خلال الرقم المختصر 1122 من أي موبايل .

3 - من خلال خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.

طرق سداد فواتير الغاز إلكترونيا

1- عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .

2 - من خلال تطبيق موبايل ماي فوري .

3 - بواسطة تطبيق موبايل جوميا .

4 - من خلال مكاتب البريد.

5 - من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ).

وأوضحت الشركة أنه يمكن من خلال أي فرع من فروعها تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .