"التنسيق الحضاري" تكشف معايير المباني ذات الطابع المعماري

تحدث المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن بداية تسجيل المباني التراثية عبر الإنترنت، موضحًا أن المباني ذات الطابع المعماري المتميز لها معايير خاصة، مثل أن تمثل حقبة زمنية أو مرتبطة بشخصية تاريخية أو تمثل مزارًا سياحيًا.

وأضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن اللجان التي تتولى الحصر على مستوى المحافظات المختلفة، تضم مختلف التخصصات، مثل أساتذة تاريخ، أساتذة عمارة، متخصصين في الإنشاءات والفنون.

وتابع، بأن لجان أخرى تراجع المباني التي فقدت بعض مقومات التسجيل، لتصدر قرارها ببقاء العقارات في السجل من عدمه.

وأردف: "كان يجري التقديم بالتظلمات للجهاز بشكل يدوي، لكننا أنشأنا موقعًا على صفحة الجهاز لتقديم الاستمارة والمستندات وتظهر نتيجة البحث بعد معاينة المستندات والعقار".