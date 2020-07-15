3 مرشحين محتملين لانتخابات "الشيوخ" بجنوب سيناء

قال مصدر بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية، إن عدد المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء وصل إلى 3، بعد أن تقدم الشيخ عبد الحليم الجمال بأوراق ترشحه عن حزب النور، وحصل على رمز "النظارة".

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إلى أن علي عطوة مرشح مستقل وطن حصل على رمز "القلم"، وفراج موسي فراج على رمز "الأسد".

وذكر المصدر أن هناك مرشحين آخرين سيقومان بتقديم أوراقهما غدًا بعد أن سددا رسوم الترشح، بينهما صلاح ربيع الذي يشغل منصب أمين حزب الوفد بجنوب سيناء.

يُذكر أن عبد الحليم الجمال هو المرشح السابق لحزب النور في انتخابات مجلس النواب السابقة وعضو مجلس الشورى السابق، أما علي عطوة مضعان وصلاح ربيع فقد كانا عضوين بمجلس الشعب عن دائرة خليج السويس، والتي تضم رأس سدر وأبورديس وأبوزنيمة.