بسمة وهبة تعلق على رفض أسرة استلام جثة متوفي بكورونا: كابوس

أعربت الإعلامية بسمة هبة، عن استيائها من تعامل بعض المواطنين مع أقاربهم المصابين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص رفضوا علاج آبائهم، وآخرون تعمدوا إصابة غيرهم.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "من وقت بداية أزمة كورونا، وشاهدنا كثيرا لم نتخيل أن نراه في الاحلام أو حتي الكوابيس.. رأينا خير كتير، ولكن رأينا كثيرا من الأمور السيئة التي لم نتخيل أن نراها في أسوأ كوابيسنا، شوفنا أبناء يرفضون علاج أبائهم".

وتناولت "وهبة" واقعة إصابة أحد المواطنين بكورونا، ونقله لمستشفى المبرة بالشرقية، وبعد وفاته، رفضت أسرته استلام جثمانه، معلقة: "هذا ليس فيلمًا بل حقيقة.. أسوأ كوابيس حياتي.. الرجل مات حتى ظلت جثته معلقة بعد رفضه أهله استلامها، واستلمها قريب له من بعيد ومعه مجموعة متطوعين".