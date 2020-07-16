إزالة 253 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بالمنوفية

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه تم تنفيذ 253 حالة تعد على أراض أملاك الدولة والأراضي الزراعية منذ انطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 90 حالة تعد على أراض أملاك الدولة بإجمالي مساحة 8981 م2، وتنفيذ 163 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة 130 فدانا و19 سهما.

وأوضح المحافظ، أنه وفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الأربعاء إزالة 10 حالات تعد على أراض أملاك الدولة و47 حالة تعدى على الأراضي الزراعية.

جدير بالذكر أنه انطلقت فاعليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو وتستمر حتى 31 يوليو الجاري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون، وتشمل جميع الأراضي التي لايجوز تقنيها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.