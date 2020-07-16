برلماني يطالب بالتصدي لعمليات النصب عن طريق البيع أون لاين

تقدم المائب محمد العقاد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والصناعة، بشأن دور جهاز حماية المستهلك لمواجهة ظاهرة البيع أون لاين ووقوع بعض عمليات النصب، بالإضافة إلى أن هناك العديد من السلع تكون غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت رواج كبير للتجارة الالكترونية، سواء نتيجة الانتشار الموسع للوسائل التكنولوجية الحديثة، أو بسبب أزمة فيروس كورونا، ولكن هناك من يستغل هذا الأمر بصورة سيئة، حيث يتم عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات، يتم تصنيعها في مصانع تحت بير السلم ويتم الترويج لها على أساس أنها سلع أصلية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك دور فاعل لجهاز حماية المستهلك لمواجهة هذه الظاهرة، سواء البيع أون لاين ووقع الكثير من عمليات النصب على المواطنين، لافتا إلى أهمية تقنين أوضاع مصانع بير السلم، وتوعية المواطنين حول كيفية الشراء أون لاين دون الوقوع فريسة لبعض الأشخاص.