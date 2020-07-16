"تعليمي طنطا" يجري 99 قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، إجراء وحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بمستشفى طنطا التعليمي العالمي، 99 جراحة قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية اعتبارًا من يونيو 2019 حتى الشهر ذاته 2020.

وقال الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، إن مثل هذه التدخلات الدقيقة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، خاصة في ضوء ما تمتلكه المستشفى التعليمي العالمي من إمكانيات بشرية وتجهيزات طبية عالية المستوى في إقليم الدلتا.

وقال الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي، إنه تم إجراء الجراحات تحت إشراف الفريق الطبي برئاسة الدكتورة رغدة غنيمي الشيخ أستاذ أمراض القلب ورئيس الوحدة، شملت إجراء 14 حالة قسطرة تشخيصية، و28 غلق ثقب بين الأذين، و9 حالات غلق ثقب بين البطين، و18 غلق وصلة شريانية، و13 توسيع صمام رئوي، و3 توسيع صمام أورطي طوارئ، و3 تدخلات لتوسيع وتركيب دعامة الأورطي النازل، وعمل ثقب بالقلب لاختلاف الشرايين طوارئ لـ5 حالات، 3 تركيب دعامة للوصلة الشريانية طوارئ، وإزالة 2 جسم غريب من داخل القلب بالصيادة.

من جانبه، وجه الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الشكر للطاقم الطبي بوحدة تركيبات وعيوب القلب الخلقية بقسم القلب بطب طنطا برئاسة د. رغده غنيمي الشيخ أستاذ أمراض القلب ورئيس الوحدة، والذي يضم كلا من د. سحر عبدالله الشدودي أستاذ أمراض القلب، د.سوزان بيومي الحغني أستاذ مساعد امراض القلب، والمدرسين بالقسم وهم د. سهي رميح، د.فاطمة أبو السعود طه، د. دينا عبد السلام، د.علياء شعبان، د. مروة حبيب مدرس أمراض القلب، د. أسماء رمضان، والمدرسين المساعدين : د. هبه صفوت، د. محمد عشيبه مدرس مساعد أمراض القلب، د. نوران مصطفي، د. مروه أبو حمر، د.إيمان حسن، د. رنيم، د. ريم راشد.