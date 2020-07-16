خالد الجندي: نجدد البيعة للرئيس.. ورمضان عبدالمعز: كلنا جنود لحماية مصر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجدد البيعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في توحيده لوحدة الصف العربي، وقوته وكفاحه من أجل نصرة الضعيف والمظلوم والضحايا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر شاشة "dmc": "دائمًا وأبدًا نجدك سيدي الرئيس السيسي تنحاز للمظلومين، الذين دان عليهم أصحاب الإسلام السياسي والطامعين في ثروات الشعوب".

وتابع: "من هذا المنبر نجدد بيعتنا لقائدنا ورئيسنا رغم أنف المارقين والكارهين والمتأسلمين وأعداء الوطن، عاشت مصر وليبيا شعبا وأرضا ومصيرا واحدا".

من جهته، أكد الداعية الإسلامية رمضان عبدالمعز: "كنا وسنظل جنود لحماية مصر، فعندما حاربت مصر في أكتوبر، كان هناك أبطال على الجبهة وأبطال يحمون داخل مصر، كلنا جيش مصر".