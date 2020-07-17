إزالة 191 تعديا في الموجة 16 بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بالمحافظة نجحت خلال يومين في إزالة 191 حالة تعد، وذلك في إطار تنفيذ الموجة 16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة وقوات الشرطة من مديرية الأمن.

وأوضح المهندس عمر عبدالباقي، مدير وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة، أن الحملات أسفرت عن إزالة 45 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 4469 مترا مربعا، وإزالة 39 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 169 فدانا و10 قراريط و11 سهما.

وأضاف أن الحملات نجحت أيضا في إزالة 61 حالة تعد بالبناء على الرقعة الزراعية بمساحة فدانين و18 قيراطا و9 أسهم، وإزالة 46 حالة مخالفة لقانون البناء.