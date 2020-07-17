غلق جزئى بشارع الأهرام لتنفيذ أعمال نقل مرافق الخط الرابع لمترو الأنفاق 

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع البدء فى تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية (غاز طبيعى ) الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع والمتعارضة مع مسار المشروع ..

والتى تستلزم قطع عرضى وغلق جزئى لشارع الأهرام بالإتجاهين وتقاطعه مع شارع المطبعة محيط محطة مترو أنفاق المطبعة، وذلك لمدة "3 أيام" إعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 17/7/2020 حتى يوم الأحد الموافق 19/7/2020 إبتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .