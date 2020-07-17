ضبط شخصين مطلوبين فى قضايا.. أحدهما أطلق نار تجاه قوة أمنية وإصابة أحد أفرادها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط مرتكبى واقعة إطلاق أعيرة نارية (رش خرطوش) تجاه قوة أمنية بدائرة مركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية، حال مشاهدتهما لأفراد القوة مما أدى إلى إصابة أحدهم، وفرا هاربين.

تم تشكيل فريق البحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكبى الواقعة إثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية - مطلوب ضبطهما فى عدد من القضايا).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، بمواجهتهما إعترفا بالأحكام الصادرة ضدهما، وقرر أحدهما بقيامه بإطلاق عياراً من فرد خرطوش تجاه القوة خشية ضبطه لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.